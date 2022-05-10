День Победы отпраздновали в подмосковном парке "Патриот"

День Победы отпраздновали и в подмосковном парке "Патриот". По такому случаю там провели грандиозную военно-историческую реконструкцию с участием наземной техники и авиации времен Великой Отечественной войны.

Зрителям показали, как брали последнюю крепость гитлеровцев – Бреслау. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

