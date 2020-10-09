Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Число поездок на Троицкой линии метро выросло на 42% после открытия 4 станций в сентябре. Теперь в рабочий день пассажиры совершают 85 тысяч поездок. Сейчас на линии 11 станций и 5 пересадок, а новые маршруты появились у более чем 1 миллиона москвичей.

"Пассажиры воспользовались самым инновационным способом оплаты проезда в транспорте уже более 177 миллионов раз. Нигде в мире оплата по биометрии не развита настолько масштабно. По задаче Сергея Собянина мы расширяем доступность самого удобного платежного инструмента. До конца 2025 года подключим его на всех турникетах метрополитена и МЦК. Безопасность сервиса обеспечена банковским уровнем защиты. Все данные пользователей надежно зашифрованы", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Москва – мировой лидер по темпам развития сервиса каршеринга и количеству автомобилей, сейчас в парке около 40 тысяч машин. За 10 лет количество активных пользователей выросло до 1,7 миллиона человек, они совершили свыше 365 миллионов поездок.