25 сентября, 07:15

Транспорт

Подтверждение личности через "Госуслуги" появится в каршеринге

Новости Московского транспорта

За отсутствие ОСАГО будут штрафовать только один раз в сутки

Дополнительная защита от недобросовестных клиентов появится в каршеринге. Перед арендой автомобиля пользователю нужно будет подтверждать личность через портал "Госуслуги".

Сейчас для аренды машины требуется подходящий возраст, стаж и скан водительского удостоверения, но система проверяет данные только один раз. После этого не отслеживается, кто именно садится за руль, из-за чего в каршеринговых автомобилях иногда оказываются лица, лишенные прав, или подростки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

