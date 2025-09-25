Подтверждение личности через "Госуслуги" появится в каршеринге

Дополнительная защита от недобросовестных клиентов появится в каршеринге. Перед арендой автомобиля пользователю нужно будет подтверждать личность через портал "Госуслуги".

Сейчас для аренды машины требуется подходящий возраст, стаж и скан водительского удостоверения, но система проверяет данные только один раз. После этого не отслеживается, кто именно садится за руль, из-за чего в каршеринговых автомобилях иногда оказываются лица, лишенные прав, или подростки.

