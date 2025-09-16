Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 14:30

Транспорт

В Совете Федерации сообщили, что решения о запуске проверки ОСАГО по камерам пока нет

В Совете Федерации сообщили, что решения о запуске проверки ОСАГО по камерам пока нет

Семь регулярных маршрутов будут перевозить пассажиров по Москве-реке к 2030 году

Водителей без ОСАГО будут штрафовать через дорожные камеры

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 16 сентября

"Это Москва. Инфраструктура": как создают тематические поезда

В России могут увеличить утильсбор на автомобили с мощными двигателями

Электробусы вышли на новые маршруты в трех округах Москвы

"Новости дня": новый участок Троицкой линии метро открыли в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 сентября

Пассажиры протестировали новые станции Троицкой линии метро Москвы

Водителей без полиса ОСАГО планируют штрафовать с помощью дорожных камер. В Совете Федерации подчеркнули, что официального решения о запуске механизма пока нет. Необходимо проработать технические и организационные аспекты, чтобы обмен данными был корректным и исключал риск ошибочных штрафов.

По данным Российского союза автостраховщиков, 99,9% полисов ОСАГО попадает в базу еще до вступления в силу. Эксперты отметили, что это одно из последних нарушений, которое пока не контролируется с помощью камер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтовидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваМария Панкратова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика