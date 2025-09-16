В Совете Федерации сообщили, что решения о запуске проверки ОСАГО по камерам пока нет

Водителей без полиса ОСАГО планируют штрафовать с помощью дорожных камер. В Совете Федерации подчеркнули, что официального решения о запуске механизма пока нет. Необходимо проработать технические и организационные аспекты, чтобы обмен данными был корректным и исключал риск ошибочных штрафов.

По данным Российского союза автостраховщиков, 99,9% полисов ОСАГО попадает в базу еще до вступления в силу. Эксперты отметили, что это одно из последних нарушений, которое пока не контролируется с помощью камер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.