19 сентября, 17:44Происшествия
Водитель утонувшего в озере вездехода задержан в Забайкалье
Фото: телеграм-канал "Следком75"
Следователи задержали водителя вездехода, при затоплении которого в Каларском округе погибли люди. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
Им оказался мужчина 1996 года рождения. К настоящему моменту подозреваемый в совершении преступления уже прошел допрос.
В ближайшее время следователи планируют подать в суд ходатайство о заключении его под стражу. Расследование по данному делу продолжается.
Гусеничный вездеход с девятью людьми внутри упал в озеро Амудисы 15 сентября. Инцидент произошел из-за отказа тормозов во время спуска с горы.
В результате ЧП пять человек погибли, еще четверо остались живы. Те, кто спасся, смогли сообщить о произошедшем только 16 сентября.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
