Водитель утонувшего в озере вездехода задержан в Забайкалье

Фото: телеграм-канал "Следком75"

Следователи задержали водителя вездехода, при затоплении которого в Каларском округе погибли люди. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Им оказался мужчина 1996 года рождения. К настоящему моменту подозреваемый в совершении преступления уже прошел допрос.

В ближайшее время следователи планируют подать в суд ходатайство о заключении его под стражу. Расследование по данному делу продолжается.

Гусеничный вездеход с девятью людьми внутри упал в озеро Амудисы 15 сентября. Инцидент произошел из-за отказа тормозов во время спуска с горы.

В результате ЧП пять человек погибли, еще четверо остались живы. Те, кто спасся, смогли сообщить о произошедшем только 16 сентября.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.