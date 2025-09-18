Тела еще двух погибших извлечены из затонувшего вездехода в Забайкалье

Фото: телеграм-канал "МЧС Забайкальского края"

Спасателям МЧС России и ГУ "Забайкалпожспас" удалось извлечь тела еще двух погибших из вездехода, затонувшего в озере Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"При помощи тяжелой техники ведутся работы по извлечению транспорта на берег", – говорится в сообщении.

Гусеничный вездеход с девятью людьми внутри упал в озеро Амудисы 15 сентября. Инцидент произошел из-за отказа тормозов во время спуска с горы.

В результате ЧП пять человек погибли, еще четверо остались живы. Те, кто спасся, смогли сообщить о произошедшем только 16 сентября.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



