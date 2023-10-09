Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 07:45

Транспорт

Светофоров и "лежачих полицейских" станет больше на российских дорогах

Светофоров и "лежачих полицейских" станет больше на российских дорогах

"Утро": движение транспорта затруднено на 42-м километре МКАД

Собянин: по МЦД-1 и МЦД-2 пассажиры совершают 180 тыс. поездок в сутки

Цены на такси выросли на 44% в некоторых регионах РФ

Автомобили с пробегом в РФ подорожали более чем на 30%

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

Бесплатные дождевики появились на электровелосипедах столичного проката

Эксперты предрекли рост цен на зимние шины в РФ

Компания Volvo отключила российских автодилеров от ПО

Новости часа: скоро в Москве начнут обустраивать катки и лыжные трассы – Собянин

В Москве может появиться больше светофоров и "лежачих полицейских". В федеральном правительстве решили бороться с аварийностью на дорогах в России, пишет "Коммерсант".

На опасных участках установят дополнительные видеокамеры. Подробные планы должны разработать власти во всех регионах страны. Им необходимо утвердить сроки реализации программ и источники финансирования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтовидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика