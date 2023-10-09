Светофоров и "лежачих полицейских" станет больше на российских дорогах

В Москве может появиться больше светофоров и "лежачих полицейских". В федеральном правительстве решили бороться с аварийностью на дорогах в России, пишет "Коммерсант".

На опасных участках установят дополнительные видеокамеры. Подробные планы должны разработать власти во всех регионах страны. Им необходимо утвердить сроки реализации программ и источники финансирования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.