Электросамокаты москвичей начали увозить на штрафстоянки

Москвичи рассказали в социальных сетях о первых случаях эвакуации электросамокатов на штраф стоянку. Мало того, что средство передвижения забирают, еще и выписывают штрафы.

За что наказывают владельца? Насколько это законно? И есть ли четкие указания в правилах дорожного движения? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.