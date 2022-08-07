Любителей электросамокатов будут штрафовать за катание вдвоем. Правила аренды разрешают пользоваться самокатом только одному человеку, но многие не обращают на это внимания и берут с собой пассажира.

При этом часто самокатчики даже не задумываются о том, что подвергают опасности и себя и окружающих. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.