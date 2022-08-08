Полицейские задержали подозреваемого в краже электросамокатов в Люблине

Полицейские в Москве задержали подозреваемого в краже электросамокатов и велосипедов из подъездов жилых домов в районе Люблино. Об этом сообщили в МВД.

В полицию поступило пять заявлений о кражах. Общая сумма украденного превысила 150 тысяч рублей.

По предварительным данным, у задержанного был сообщник. Вместе они проникали в подъезды, перерезали противоугонные замки и забирали вещи. Похищенное сдавали в ломбард. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.