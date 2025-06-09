Улицы в центре Москвы перекроют 11 июня

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09 июня, 08:45

Транспорт

ЦОДД рекомендовал отказаться от поездок на автомобиле в Москве из-за грозы

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В Москве 9 июня ожидается сильный дождь и порывы ветра до 17 метров в секунду. В связи с этим Центр организации дорожного движения советует горожанам пользоваться метро вместо личного транспорта.

Если отказаться от автомобиля невозможно, водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и не парковать машины вблизи деревьев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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