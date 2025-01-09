Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Открыт новый мост через Москву-реку, который связал Филевскую и Мнёвниковскую поймы, сообщил Сергей Собянин. Улучшилось транспортное обслуживание 300 тысяч москвичей и появилась дорога к будущему Национальному космическому центру.

"В 2024 году началось проектирование четырех транспортных объектов в ТиНАО. Проектируют продление трассы Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево на восток до трассы М-2 "Крым", а также дублер МКАД от Калужского шоссе в сторону М-З "Украина". Еще один объект – третий этап дороги Марьино – Саларьево, которую продлят на юг. Четвертым проектом стала эстакада на пересечении новых трасс Марьино – Саларьево и М-3 "Украина" – Середнево – Марьино – Десна", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Более 1 миллиарда рублей сэкономили инвесторы по городской программе в 2024 году. В настоящее время заключено 65 договоров аренды городских зданий и помещений, 47 из которых – по льготной ставке. Льгота действует на объекты культурного наследия, частные детские сады и школы, а также здания для гостиничного бизнеса.