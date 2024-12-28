Начало и завершение поездок на каршеринге временно ограничат в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Начало и завершение поездок на каршеринге в столице будет ограничено в местах проведения новогодних мероприятий в период с 29 декабря по 8 января. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Перекрытия будут действовать в центре и рядом с площадками "Путешествия в Рождество", – говорится в публикации.

При этом в Москве ежедневно будут работать свыше 90 тысяч легковых такси.

Между тем парковка в городе будет бесплатной на всех улицах в новогодние праздники. С 30 декабря по 8 января бесплатной парковкой можно будет воспользоваться в местах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час. Также можно будет оставить автомобиль на парковках с динамическим тарифом. Однако места со шлагбаумом останутся платными.

Дептранс также перед новогодними праздниками предупредил об интенсивном движении вблизи торговых центров и в центральной части Москвы.

