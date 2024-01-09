Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 января, 21:15

Транспорт

Аэропорты Москвы работают без задержек и отмен рейсов на фоне непогоды

Аэропорты Москвы работают без задержек и отмен рейсов на фоне непогоды

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Новости часа: Гидрометцентр РФ объявил в Москве желтый уровень погодной опасности

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о наградах и рекордах московского метро в 2023 году

Сергей Собянин поздравил с престижными наградами работников и строителей метро

Собянин открыл электродепо "Аминьевское" Большой кольцевой линии метро

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о наградах и рекордах московского метро в 2023 году

Новости часа: Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу

Электродепо "Аминьевское" позволит увеличить количество поездов на БКЛ метро на 20–25%

Эксперты рассказали, почему Северный и Южный речные вокзалы стали популярны у москвичей

Аэропорты столичного региона продолжают работать в штатном режиме в условиях непогоды. Об этом сообщили в Росавиации.

С 07:00 до 19:00 по московскому времени во вторник, 9 января, в аэропортах было проведено суммарно 20 контрольных очисток взлетно-посадочных полос. За рассматриваемый период по метеоусловиям отмен рейсов не было. Кратковременно задержан на вылет по погодным причинам один рейс. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортпогодавидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика