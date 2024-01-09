Аэропорты Москвы работают без задержек и отмен рейсов на фоне непогоды

Аэропорты столичного региона продолжают работать в штатном режиме в условиях непогоды. Об этом сообщили в Росавиации.

С 07:00 до 19:00 по московскому времени во вторник, 9 января, в аэропортах было проведено суммарно 20 контрольных очисток взлетно-посадочных полос. За рассматриваемый период по метеоусловиям отмен рейсов не было. Кратковременно задержан на вылет по погодным причинам один рейс. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.