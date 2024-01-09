Водителей призвали пересесть на городской транспорт из-за снегопада в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильный снегопад в Москве продлится до утра среды, 10 января, водителей призвали пересесть на общественный транспорт. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам, метро, МЦК, МЦД работают штатно. На дорогах дежурят экипажи Дорожного патруля. На фоне непогоды автомобилистам также рекомендовали не отвлекаться на гаджеты во время движения.

По данным ЦОДД, водители сейчас едут медленнее и внимательнее со средней скоростью 21 километр в час. В настоящее время выявлено интенсивное движение на ТТК в районе улицы Сущевский Вал, Ярославском шоссе и МКАД в районе Варшавского шоссе.

Рабочее движение на данный момент наблюдается на Рублевском шоссе, Люблинской улице и Каширском шоссе. В Дептрансе добавили, что на ситуацию на дорогах могут влиять погода, медленные скорости, мелкие аварии и строительные мероприятия на проезжей части.

Между тем Главное управление МЧС России по Москве предупредило о сильном снеге в столице в период с 19:00 9 января до 06:00 10 января. Водителей призвали парковать транспортные средства вдали от деревьев, а пешеходов обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Синоптики предупредили москвичей о сильном снегопаде вечером 9 января