Замначальника метро Москвы дала рекомендации по поездкам в непогоду

Советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова дала рекомендации столичным водителям по передвижениям в непогоду. Она призвала автомобилистов быть аккуратнее за рулем, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим и по возможности пересесть на городской транспорт.

Также Темникова подчеркнула, что вблизи пешеходных переходов необходимо заранее снижать скорость. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

