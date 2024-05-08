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08 мая, 16:15

Транспорт

Замначальника метро Москвы дала рекомендации по поездкам в непогоду

Замначальника метро Москвы дала рекомендации по поездкам в непогоду

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Советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова дала рекомендации столичным водителям по передвижениям в непогоду. Она призвала автомобилистов быть аккуратнее за рулем, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим и по возможности пересесть на городской транспорт.

Также Темникова подчеркнула, что вблизи пешеходных переходов необходимо заранее снижать скорость. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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