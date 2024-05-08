Городские службы предупредили об усилении ветра до 20 метров в секунду

Сильный ветер будет дуть в столице до конца дня. Уже зафиксированы порывы до 16 метров в секунду, возможно их усиление до 20 метров в секунду. Об этом в своем телеграм-канале написал комплекс горхозяйства Москвы.

Из-за непогоды все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов находятся на круглосуточном дежурстве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

