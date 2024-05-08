Движение в ЦАО и ЮВАО будет перекрыто 9 мая

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08 мая, 14:00

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"Сити": как провести 9 мая в Москве

"Сити": как провести 9 мая в Москве

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Команда проекта "Сити" составила подборку мероприятий, которые можно будет посетить в Москве 9 мая. Так, в Музее Победы с 10:00 во всех кинозалах будут показывать прямую трансляцию парада на Красной площади. Также на протяжении всего дня для гостей будут доступны мастер-классы, экскурсии, исторические квизы и бесплатные кинопоказы.

Кроме того, на ВДНХ будут проходить выставки, бесплатные экскурсии и концерты. На площади Промышленности разобьют несколько тематических зон, отражающих важнейшие события Великой Отечественной войны, а в павильоне "Рабочий и колхозница" запланирован концерт "Любимые песни военных лет".

Подробнее – в программе "Сити".

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