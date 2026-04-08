Посадка по биометрии доступна на скоростных поездах из Москвы в Кострому и Иваново

В Москве тестируют сервис посадки в поезд по биометрии. Такой тип проезда сейчас доступен на некоторых скоростных поездах, например, на рейсах из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород. В тестировании участвуют сами пассажиры.

Вместо привычного предъявления бумажного паспорта достаточно предупредить проводника о желании сесть в вагон по биометрии и посмотреть в камеру служебного планшета. Вся процедура занимает несколько секунд.

