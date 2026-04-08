Проходка второго тоннеля на Троицкой линии метро началась в Москве

В Москве началась проходка второго тоннеля на южном участке Троицкой линии метро от станции "Новомосковская" до станции "Сосенки". Тоннелепроходческому комплексу предстоит пройти 1,6 километра, в том числе под руслом реки.

По данным строителей, работы ведутся в штатном режиме. Южный участок линии протянется почти на 17 километров и соединит ряд новых станций, что позволит улучшить транспортную доступность районов и сократить время в пути для пассажиров.

