Электросуда в Москве следуют с увеличенными интервалами из-за льда

В акватории Москвы-реки сохраняется сложная ледовая обстановка, что повлияло на работу регулярного речного транспорта. Электросуда на первом и втором маршрутах теперь следуют с увеличенными интервалами для обеспечения безопасности.

Временно приостановили работу шесть причалов: "Трехгорный", "Южный речной вокзал", "Московская верфь", "Затон Новинки" и "Нагатинский затон".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.