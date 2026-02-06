Форма поиска по сайту

06 февраля, 17:30

Транспорт

Владельцы Mercedes и BWM чаще всего нарушали правила парковки в Москве

Движение грузовиков осложнило уборку и обработку дорог в Подмосковье

Интервалы в расписании электросудов могут меняться в Москве в период холодов

Поезда на Курском и Рижском направлениях МЖД отклонились от графика из-за холода

"Деньги 24": пассажиропоток зарубежных авиакомпаний увеличился на 25% в России

"Новости дня": систему безопасности на путях тестируют в столичном метро

Сильные морозы в Москве повлияли на движение электричек на МЦД

"Деньги 24": российские авиаперевозчики обеспокоились присутствием иностранных конкурентов

Поезда на Рижском и Курском направлениях задерживаются

Электросуда стали одними из самых стабильных видов транспорта в Москве в мороз

Владельцы автомобилей Mercedes и BWM чаще всего нарушают правила парковки в Москве. Также под знаками "Остановка запрещена" и "Стоянка запрещена" часто оставляют машины Audi, Land Rover и Lexus. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

При этом , по его словам, водители стали меньше нарушать правила парковки на тротуарах. В 2025 году это происходило на 32% реже, чем в 2024-м. Однако проблема все еще остается актуальной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Максим ШаманинАлина Гилева

