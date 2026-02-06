Владельцы Mercedes и BWM чаще всего нарушали правила парковки в Москве

Владельцы автомобилей Mercedes и BWM чаще всего нарушают правила парковки в Москве. Также под знаками "Остановка запрещена" и "Стоянка запрещена" часто оставляют машины Audi, Land Rover и Lexus. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

При этом , по его словам, водители стали меньше нарушать правила парковки на тротуарах. В 2025 году это происходило на 32% реже, чем в 2024-м. Однако проблема все еще остается актуальной.

