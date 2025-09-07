Форма поиска по сайту

07 сентября, 09:15

Транспорт

Более 160 тыс зрителей собрал парад исторической техники в центре Москвы

Более 160 тысяч зрителей собрал парад исторической техники, который прошел в центре Москвы. Колонна из ретро-трамваев и исторических автомобилей проехала от станции метро "Новокузнецкая" до Чистопрудного бульвара, где расположилась масштабная выставка техники разных эпох.

В любой трамвай можно зайти, посидеть, подержаться за поручни. Гостей по традиции угостили напитками и кашей, раздали более 20 тысяч порций мороженого. Праздничную атмосферу создавали музыкальные выступления, развлечения для детей и взрослых.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортгородвидеоДмитрий Козачинский

