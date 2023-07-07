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08:30

Транспорт

Самолет не смог зайти на посадку с первого раза из-за непогоды на Сахалине

Самолет не смог зайти на посадку с первого раза из-за непогоды на Сахалине

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На Сахалине из-за сильного дождя и тумана самолет в аэропорту Ноглики не смог пойти на посадку с первого раза. Ан-24 летел из Хабаровска.

При заходе на полосу его начало раскачивать. Такое могло произойти из-за попутного ветра. На малых аэродромах позволяют заходить на посадку только с одного направления, поэтому летчику и пришлось подстраиваться под порывы. В итоге обошлось без пострадавших.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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