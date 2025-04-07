В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 7 апреля

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Волоколамском, Ярославском и Ленинградском шоссе, а также на Волгоградском проспекте в сторону центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Владимир Будаев.

Общая интенсивность трафика составляет 5 баллов.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на 1-м Дмитровском и Царицынском путепроводах, а также в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд прогнозируются затруднения на радиальных трассах и выездах из города. На ситуацию повлияют стройки на 31-м километре МКАД и возможные аварии на магистралях.

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