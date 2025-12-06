06 декабря, 09:15Транспорт
Около 40 тыс пассажиров перевез первый беспилотный трамвай в Москве
Около 40 тысяч пассажиров перевез первый беспилотный трамвай в Москве. Под управлением искусственного интеллекта умный вагон работает уже 3 месяца по маршруту № 10 на северо-западе города.
За все время трамвай ни разу не опоздал и строго соблюдал правила дорожного движения. В перспективе на беспилотные технологии перейдет не только наземный транспорт, но и столичное метро.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.