Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Специалисты провели уникальные работы по переборке тоннелей между станциями "Шелепиха" и "Звенигородская", сообщил Сергей Собянин. Тоннели расширили до 10 метров, чтобы соединить двухпутные участки и обеспечить безопасное движение поездов. Такие работы необходимы для переподключения станций "Шелепиха" и "Деловой центр" с БКЛ на новый радиус.

"В настоящее время на юго-востоке города реализуют шесть проектов в комплексного развития территорий, по которым город уже утвердил планировочную документацию. Проект охватывает более 59 гектаров неэффективно используемых участков. В соответствии с проектами планировки территорий на участках построят около 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Это позволит создать в округе более 14 тысяч дополнительных рабочих мест", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На территории бывшей промзоны в Зеленограде построили новую школу для 550 учеников. В здании оборудовали робокласс, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатеку, спортивный и малый гимнастические залы.