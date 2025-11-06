Форма поиска по сайту

Новости

Новости

06 ноября, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Минфин США снял санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа"

Напавший на контролеров московского автобуса безбилетник получил 2 года колонии условно

Новости мира: заказчиком ограбления Лувра мог быть иностранец

США частично сняли санкции с белорусского перевозчика "Белавиа"

Новости мира: полеты над аэропортом Луисвилля запретили после крушения грузового самолета

США частично сняли санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа"

Новости регионов: пассажирский паром отправился из турецкого Трабзона в Сочи 5 ноября

Собянин: на дорогах Северо-Западного округа создали новые пешеходные переходы

Собянин: утверждена архитектурная концепция новой станции "Кленовый бульвар"

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Специалисты провели уникальные работы по переборке тоннелей между станциями "Шелепиха" и "Звенигородская", сообщил Сергей Собянин. Тоннели расширили до 10 метров, чтобы соединить двухпутные участки и обеспечить безопасное движение поездов. Такие работы необходимы для переподключения станций "Шелепиха" и "Деловой центр" с БКЛ на новый радиус.

"В настоящее время на юго-востоке города реализуют шесть проектов в комплексного развития территорий, по которым город уже утвердил планировочную документацию. Проект охватывает более 59 гектаров неэффективно используемых участков. В соответствии с проектами планировки территорий на участках построят около 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Это позволит создать в округе более 14 тысяч дополнительных рабочих мест", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На территории бывшей промзоны в Зеленограде построили новую школу для 550 учеников. В здании оборудовали робокласс, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатеку, спортивный и малый гимнастические залы.

транспортметростроительствогородвидео

