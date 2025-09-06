Форма поиска по сайту

06 сентября, 12:15

Транспорт

В Москве прошел парад исторических трамваев

В Москве прошел парад трамваев. Пятнадцать исторических составов проехали от станции метро "Новокузнецкая" до Чистопрудного бульвара. Среди них – вагоны, которые в 1948 году работали на маршруте № 27 "Коптево – Петровские ворота", а также "Татра Т2" – первая импортная модель, появившаяся в столице после войны.

Кроме того, по улицам столицы проехали более тридцати ретроавтомобилей. Их также можно увидеть на Чистых прудах. Для гостей праздника подготовили концертную программу, выступления артистов проекта "Музыка в метро" и Академического хора Московского метрополитена. Атмосферу дополнили исторические реконструкторы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортгородвидеоИван Евдокимов

