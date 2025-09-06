Форма поиска по сайту

06 сентября, 09:45

Транспорт

Росавиация и ученые РАН разработали новую программу защиты самолетов от птиц

В России обновляют программу защиты самолетов от птиц. Новую инструкцию разработали специалисты Росавиации совместно с учеными РАН. Поводом стало увеличение числа столкновений воздушных судов с пернатыми.

В документе предусмотрена многоуровневая система, которая объединяет не только средства отпугивания, но и мониторинг с помощью беспилотников и камер. Сейчас аэропорты уже используют лазеры, биоакустические установки и зеркальные шары, но птицы постепенно привыкают к таким методам, поэтому стратегии регулярно обновляют.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортвидеоДарья ЕрмаковаАлександра Бахтина

