Росавиация и ученые РАН разработали новую программу защиты самолетов от птиц

В России обновляют программу защиты самолетов от птиц. Новую инструкцию разработали специалисты Росавиации совместно с учеными РАН. Поводом стало увеличение числа столкновений воздушных судов с пернатыми.

В документе предусмотрена многоуровневая система, которая объединяет не только средства отпугивания, но и мониторинг с помощью беспилотников и камер. Сейчас аэропорты уже используют лазеры, биоакустические установки и зеркальные шары, но птицы постепенно привыкают к таким методам, поэтому стратегии регулярно обновляют.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.