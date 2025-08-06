Форма поиска по сайту

06 августа, 16:30

Транспорт

Пользователям кикшеринга начали снижать скорость за нарушения

Кикшеринговые компании начали замедлять скорость движения у некоторых пользователей электросамокатов. Теперь определенная часть арендаторов не может разогнаться быстрее 20 километров в час.

Ограничения направлены на борьбу с нарушителями ПДД. Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман положительно оценила нововведение, выразив надежду, что в будущем компании начнут создавать черные листы недобросовестных пользователей, чтобы навсегда ограничить их в пользовании электросамокатов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

