06 августа, 16:30Транспорт
Пользователям кикшеринга начали снижать скорость за нарушения
Кикшеринговые компании начали замедлять скорость движения у некоторых пользователей электросамокатов. Теперь определенная часть арендаторов не может разогнаться быстрее 20 километров в час.
Ограничения направлены на борьбу с нарушителями ПДД. Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман положительно оценила нововведение, выразив надежду, что в будущем компании начнут создавать черные листы недобросовестных пользователей, чтобы навсегда ограничить их в пользовании электросамокатов.
