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06 июня, 22:15

Транспорт

Суд обязал авиакомпанию "Победа" увеличить габариты ручной клади

Суд обязал авиакомпанию "Победа" увеличить габариты ручной клади

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Щербинский суд обязал авиакомпанию "Победа" увеличить габариты ручной клади на 4 сантиметра больше заявленных и вес – не менее пяти килограммов. Также инстанция установила объем нормы покупок из duty-free.

Тем временем перевозчик сообщил, что оспорит решение суда. В пресс-службе заявили, что нормы ручной клади четко рассчитаны на количество пассажирских кресел в Boeing для безопасного размещения людей на борту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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