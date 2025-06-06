Щербинский суд обязал авиакомпанию "Победа" увеличить габариты ручной клади на 4 сантиметра больше заявленных и вес – не менее пяти килограммов. Также инстанция установила объем нормы покупок из duty-free.

Тем временем перевозчик сообщил, что оспорит решение суда. В пресс-службе заявили, что нормы ручной клади четко рассчитаны на количество пассажирских кресел в Boeing для безопасного размещения людей на борту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.