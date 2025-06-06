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06 июня, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 6 июня

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 6 июня

Интенсивный поток автомобилей зафиксирован на 73-м км МКАД

Доля контрафакта на рынке автозапчастей и технических жидкостей выросла на 30% в России

Затрудненный трафик зафиксирован на 35-м км внешней стороны МКАД

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Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ярославском шоссе и проспекте Генерала Дорохова в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК в районе Лужнецкой эстакады, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на пересечении шоссе Энтузиастов и Большого Купавенского проезда, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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