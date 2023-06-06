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Транспорт

Запрет на использование шин не по сезону ввели в России

Запрет на использование шин не по сезону ввели в России

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Шины не по сезону теперь являются неисправностью, за которую полагается штраф. Правительство России утвердило обновленный перечень.

С 1 сентября водителям начнут впервые выписывать протоколы за зимнюю резину летом и за летнюю резину зимой, за неработающую антиблокировочную систему тормозов и ксенон в фарах, если он не предусмотрен изначально. Нарушением будет и случай, когда шиповка установлена не на все четыре колеса. Если на дороге за это выпишут штраф, то ехать дальше можно, но надо иметь в виду, что в этом случае оштрафовать водителя может каждый инспектор, который остановит водителя во время этой поездки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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