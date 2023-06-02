Запрет на использование шин не по сезону ввели в России

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Запрет на использование зимних шин летом, а летних – зимой установлен в России, следует из соответствующего постановления правительства РФ.

"Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств: на транспортном средстве установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период. На транспортном средстве категории М1 и N1 не установлены зимние шины в зимний период", – указано в документе.

M1 – это транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения. В категорию попадают практически все марки легковых автомобилей.

N1 – транспортное средство, предназначенное для перевозки грузов, имеющее полную массу не более 3,5 тонны.

Ранее французский производитель шин Michelin продал российские активы дистрибьютору "Пауэр Интернэшнл-шины". Новый владелец сохранит 250 рабочих мест, в основном на заводе в Подмосковье.

Michelin появился на российском рынке с 1997 года. Шинный завод компании в подмосковном Давыдово заработал в 2004 году.

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