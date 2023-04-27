Эксперт назвал шесть обязательных аксессуаров, которые нужно иметь в автомобиле

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Автомобилистам следует оснастить машину голосовым управлением, кожаными креслами, парктрониками, камерой заднего вида, а также держателем для телефона и защитными светоотражающими экранами под стекло. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на автоэксперта Владимира Бахарева.

"Голосовое управление позволяет пользоваться аудиосистемой, климат-контролем и другими подобными опциями, не отрывая рук и глаз от дороги. А кожаные кресла – полезная опция, особенно для тех, у кого есть дети. В противном случае салон придется убирать после каждой поездки", – заявил Бахарев.

По его словам, парктроники и камера заднего вида являются необходимыми, так как повышают безопасность вождения. Также важно иметь в салоне держатель для телефона. Лучше всего приобрести держатель на магните, отметил Бахарев.

Шестым полезным аксессуаром эксперт назвал защитные светоотражающие экраны под стекло. Они защищают приборную панель от выгорания. Кроме того, из-за гаджета может понизиться температура в салоне, заключил специалист.

Ранее автоэксперты рассказали, на что водителям следует обращать внимание во время весеннего сезона. По словам специалистов, весной автомобиль испытывает двойную нагрузку, поэтому важно своевременно перейти на летние шины и поддерживать чистоту стекол. Кроме того, необходимо часто посещать автомойку, иначе машина покроется серо-белым грязным налетом, что может вызвать коррозию.