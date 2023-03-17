Автоэксперт рассказал, во сколько обойдется подготовить автомобиль к весне

Смена сезонов традиционно считается сложным периодом для автомобилистов. С наступлением весны условия вождения меняются на глазах. Появляется необходимость проверить работоспособность всех систем машины – начиная от щеток и заканчивая шинами и тормозами. Рассказываем, на что стоит обратить внимание, а также во сколько обойдется подготовка к весеннему сезону.



Шины, аккумулятор и колодки

В весенний период машина испытывает двойную нагрузку, рассказал Москве 24 автоэксперт Егор Васильев. Дело в том, что зачастую автомобиль оказывается одновременно и в зимних, и в летних условиях, поэтому особое внимание следует уделять шинам.





Егор Васильев автоэксперт Утром водитель может столкнуться практически с идеальным зимним льдом. При этом днем, когда солнце прогревает дорогу, асфальт может высохнуть и стать почти летним. Нужно контролировать давление в шинах, чтобы они обеспечивали оптимальное сцепление.

Своевременная замена зимних шин на летние поможет продлить срок эксплуатации покрышек. По словам Васильева, традиционно авто рекомендуется "переобувать", когда температура воздуха стабильно перешагнет отметку 5 градусов. Кроме того, в начале сезона важно поддерживать чистоту стекол.

"Солнце начинает светить ярче, а лед и снег еще сохраняются. В результате возникают сильные блики. Малейшие частички грязи на стекле вызывают проблемы с обзором. Поэтому в начале весны стоит заменить щетки стеклоочистителей и проверить наличие в запасе жидкости стеклоомывателя", – посоветовал автоэксперт, добавив, что аккумулятор – также важный элемент, который требует подготовки к весеннему сезону.





Егор Васильев автоэксперт Зимой автомобиль испытывает большую нагрузку на аккумулятор. Речь о городском режиме движения, при котором не хватает полноценного восполнения утери заряда. В итоге к весне аккумулятор может заметно износиться. Я бы рекомендовал в начале весеннего сезона хотя бы раз поставить его на полноценную зарядку. Также самостоятельно прочистить специальными щеточками контакты аккумулятора.

Еще один пункт при подготовке машины к весне – посещение автомойки. "Если машина покрывается серо-белым грязным налетом, ее тяжело распознать на дороге, что приводит к авариям. Плюс очистка кузова от реагентов защищает от коррозии", – уточнил специалист.

Отдельное внимание также заслуживает тормозная система. В связи с перепадами температуры и дорожной химией колодки и тормозные диски подвергаются повышенной нагрузке. В связи с этим Васильев рекомендует проверить тормозную систему в автомастерской перед стартом сезона.



Сколько стоит подготовить авто к весне?

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Покупать новые летние шины необходимо, если протектор на старых стерся до остаточной глубины менее чем 1,6 миллиметра. Об этом Москве 24 рассказал главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. В противном случае пользоваться такими покрышками запрещено правилами дорожного движения.





Максим Кадаков главный редактор журнала "За рулем" Стоимость одной покрышки на обычный автомобиль, такой как Ford Focus или Lada Granta, варьируется где-то от пяти до восьми тысяч рублей.

Другой элемент, который может потребовать замены, – аккумулятор. Хорошее устройство обойдется не меньше чем в шесть-семь тысяч рублей, продолжил эксперт. Переустановка потребуется при высокой степени износа. "Если зимой на машине не ездили и аккумулятор полностью разрядился, лучше купить новый. Под замену также подпадают старые устройства по достижении шести-семи лет, они, очевидно, уже слабо держат заряд", – комментирует Кадаков.

Кроме того, весной практически в обязательном порядке стоит приобрести новые щетки стеклоочистителей. "Комплект из двух щеток для лобового стекла обойдется в среднем в 1,5–2 тысячи рублей. Брать дороже нет смысла, они прослужат столько же. Покупать совсем дешевые модели за 200 рублей тоже не советую. У них плохая резинка, они некачественно чистят", – добавил автоэксперт.

Что касается автомойки, то дешевле будет помыть машину самостоятельно. Это обойдется примерно в 200–300 рублей, тогда как услуги специалиста-мойщика – в 400–500 рублей, отметил Кадаков. При этом расширенный уход за автомобилем может стоить несколько десятков тысяч рублей в зависимости от набора услуг, заключил он.

