06 апреля, 07:45Транспорт
Десятки москвичей не смогли вовремя вернуться домой из-за ограничений в аэропорту Сочи
Десятки москвичей столкнулись с задержками рейсов из Краснодарского края. Самолеты должны были прибыть в Москву еще накануне, но были задержаны более чем на 10 часов из соображений безопасности. Часть бортов направили на запасные аэродромы.
Сейчас ограничения в аэропорту Сочи сняты, однако рейсы выполняются с серьезными задержками. Многим пассажирам пришлось уехать из аэропорта в отели.
