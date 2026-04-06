Десятки москвичей не смогли вовремя вернуться домой из-за ограничений в аэропорту Сочи

Десятки москвичей столкнулись с задержками рейсов из Краснодарского края. Самолеты должны были прибыть в Москву еще накануне, но были задержаны более чем на 10 часов из соображений безопасности. Часть бортов направили на запасные аэродромы.

Сейчас ограничения в аэропорту Сочи сняты, однако рейсы выполняются с серьезными задержками. Многим пассажирам пришлось уехать из аэропорта в отели.

