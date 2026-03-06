Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 6 марта.

В Дептрансе прогнозировали рост трафика в районе Рижского рынка. В связи с этим введены ограничения на парковку. Оставлять машины возле цветочного базара и на соседних улицах нельзя до 8 марта.

Спорткомплекс в Южном Бутове открылся после реконструкции. Теперь тренировки будут проходить в максимально комфортных условиях. Для посетителей доступны два бассейна, тренажерный зал, залы для единоборств и фехтования, а также теннисные корты.

"Аэрофлот" временно отменил все рейсы между Россией и ОАЭ. Самолеты не будут летать с 12 по 31 марта. Пассажиры, которые уже приобрели билеты на эти даты, могут вернуть потраченные средства или изменить даты вылета. Подробности условий возврата можно узнать у перевозчика.