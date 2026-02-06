В Подмосковье могут ограничить движение большегрузов. По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марата Сибатулина, фуры серьезно осложнили уборку снега и обработку дорог. Это доставило неудобства не только автомобилистам, но и привело к сбою в расписании автобусов.

Сибатулин отметил, что будут рассмотрены и проработаны вопросы об ограничении движения большегрузов и изменении штрафа за отсутствие зимней резины или цепей у грузовиков в период снегопадов.

