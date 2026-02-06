Форма поиска по сайту

06 февраля, 11:15

Транспорт

В Подмосковье могут ограничить движение большегрузов

В Подмосковье могут ограничить движение большегрузов

В Дептрансе рассказали о работе электросудов в Москве в непогоду

23 маршрута наземного транспорта скорректируют в Москве с 7 февраля

Пригородные поезда на МЦД-2 следуют с отклонением от графика из-за остановки состава

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 6 февраля

Пригородные поезда на МЦД-2 следуют с отклонением от графика по техпричинам

Общая интенсивность на дорогах Москвы составила 3 балла утром 6 февраля

Мэр Москвы: началась проходка правого тоннеля до станции метро "Гольяново"

Китайские автомобили начали отключать системы безопасности из-за морозов

Систему контроля падения на пути начали тестировать в метро Москвы

В Подмосковье могут ограничить движение большегрузов. По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марата Сибатулина, фуры серьезно осложнили уборку снега и обработку дорог. Это доставило неудобства не только автомобилистам, но и привело к сбою в расписании автобусов.

Сибатулин отметил, что будут рассмотрены и проработаны вопросы об ограничении движения большегрузов и изменении штрафа за отсутствие зимней резины или цепей у грузовиков в период снегопадов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

