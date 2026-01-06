В Москве к концу года будут работать 15 беспилотных трамваев

В Москве до конца этого года запустят 15 беспилотных трамваев. Первый такой вагон уже работает на маршруте № 10, перевез более 50 тысяч пассажиров и за время эксплуатации ни разу не нарушил правил дорожного движения.

Искусственный интеллект, управляющий трамваем, способен анализировать дорожную обстановку и заранее просчитывать возможные аварийные ситуации. Система обладает обзором 360 градусов, видит объекты на расстоянии до 200 метров и распознает не только транспорт, но и пешеходов, и животных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.