Российские страховые компании стали отказывать автовладельцам в выплатах. Дело в том, что система не находит в базе данных полиса ОСАГО виновника аварии, хотя он там имеется.

В итоге возникают проблемы с выплатой компенсации. По словам экспертов, если система "не видит" полис, но документ у виновника есть, нужно обращаться с письменным заявлением в его страховую с требованием устранить ошибку и принять заявление о выплате.

