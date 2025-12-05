Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 07:15

Транспорт

Российские страховые компании стали отказывать автовладельцам в выплатах

Российские страховые компании стали отказывать автовладельцам в выплатах

Банк России утвердил новые тарифы ОСАГО

На Камчатке автомобили начали "тонуть" из-за ливня и снежного циклона

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 декабря

"Новости дня": новые поезда постепенно выходят на Ярославское направление

"Новости дня": беспилотный трамвай перевез 40 тыс пассажиров за 3 месяца

Более 6 млн пользователей зарегистрировались в приложении "Метро Москвы"

Беспилотный трамвай в Москве проехал 20 тысяч километров с момента запуска

"Интервью": Антон Кирюхин – о трендах в транспортной отрасли в 2025 году

Беспилотный трамвай перевез 40 тысяч пассажиров за 3 месяца работы в Москве

Российские страховые компании стали отказывать автовладельцам в выплатах. Дело в том, что система не находит в базе данных полиса ОСАГО виновника аварии, хотя он там имеется.

В итоге возникают проблемы с выплатой компенсации. По словам экспертов, если система "не видит" полис, но документ у виновника есть, нужно обращаться с письменным заявлением в его страховую с требованием устранить ошибку и принять заявление о выплате.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтовидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика