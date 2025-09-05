Форма поиска по сайту

05 сентября, 11:00

Транспорт

Новая платформа на станции МЦД-4 Железнодорожная откроется 5 сентября

Платформа № 3 на станции МЦД-4 Железнодорожная откроется 5 сентября. На ней начнут останавливаться поезда дальнего пригорода, которые ходят по четвертому диаметру.

По всей длине платформы установили навесы, освещение, навигацию и лавочки. На станции также откроется зона для ожидания поездов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортгородвидеоИван Евдокимов

