05 сентября, 11:00Транспорт
Новая платформа на станции МЦД-4 Железнодорожная откроется 5 сентября
Платформа № 3 на станции МЦД-4 Железнодорожная откроется 5 сентября. На ней начнут останавливаться поезда дальнего пригорода, которые ходят по четвертому диаметру.
По всей длине платформы установили навесы, освещение, навигацию и лавочки. На станции также откроется зона для ожидания поездов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
