Новая платформа откроется 5 сентября на станции МЦД-4 Железнодорожная

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Третья платформа и часть конкорса с отапливаемым залом ожидания откроются на станции Железнодорожная МЦД-4 в пятницу, 5 сентября, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Перевозчик обратил внимание, что платформа оснащена навесом по всей протяженности, энергоэффективным освещением, удобной навигационной системой и лавочками.

На новой платформе остановки будут делать пригородные поезда Горьковского направления и электрички МЦД-4. Попасть на нее пассажиры смогут через спуски из конкорса, на котором есть два эскалатора и лифт.

Вместе с тем на реконструкцию закроют четвертую платформу. Специалисты также продолжат работать над строительством северного вестибюля конкорса.

"Железнодорожная – это станция с одним из самых больших пассажиропотоков в стране. Сейчас здесь совершается почти 38 тысяч поездок ежедневно", – говорится в сообщении.

Ранее заммэра Владимир Ефимов объявил о начале строительства автомобильного путепровода от улицы 8 Марта до улицы Приорова. Объект расположится над железнодорожными путями МЦД-2.

Длина путепровода составит около 450 метров, ширина – примерно 17 метров. Он будет состоять из восьми пролетов, для движения транспорта предусмотрят по две полосы в каждом направлении.