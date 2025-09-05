Форма поиска по сайту

05 сентября, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 5 сентября

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Волоколамском, Щелковском шоссе, Рязанском и Волгоградском проспекте в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла. Днем локальные затруднения ожидаются на внутренней стороне ТТК в районе Тульской эстакады, на Профсоюзной улице в обе стороны от улицы Кржижановского до улицы Обручева, а также на Бутырской улице в сторону ТТК.

В вечерний разъезд прогнозируются заторы на радиальных трассах по направлению в область. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

