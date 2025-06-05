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05 июня, 11:30

Транспорт

У шумных водителей могут начать забирать машины на штрафстоянку

У шумных водителей могут начать забирать машины на штрафстоянку

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В Госдуме рассматривают законопроект, который разрешит использование шумомеров на дорогах и ужесточение мер в отношении нарушителей. Одной из предложенных санкций станет эвакуация автомобиля на штрафстоянку.

Судебное производство смогут инициировать автоматически – без контакта с водителем. Для этого будет достаточно объективных данных цифрового контроля, аналогично камерам фото и видеофиксации. Специальные шумомеры с несколькими микрофонами позволят точно определить транспортное средство, нарушающее допустимый уровень шума.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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