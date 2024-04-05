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05 апреля, 11:45

Транспорт

Парад трамваев пройдет в столице 6 апреля

Парад трамваев пройдет в столице 6 апреля

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В субботу, 6 апреля, столичному трамвайному транспорту исполняется 125 лет, в честь этого события в столице пройдет парад вагонов. Он начнется в 11:00 на Лесной улице.

За эти годы составы сильно изменились: пассажиров перевозили отечественные "фонарные" вагоны, "Коломенские моторные", а затем чехословацкие. На данный момент флагманом остается модель "Витязь": по столице курсирует свыше 400 таких трамваев. Кроме того, в 2024 году на рельсы выйдет первый беспилотный состав.

Подробнее о том, как развивался этот вид транспорта – в эфире телеканала Москва 24.

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