График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Новости

Новости

05 марта, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не продавать билеты на Ближний Восток до 7 марта

Локальные перекрытия сняли в центре Москвы

Авиакомпании выполнили 34 рейса с Ближнего Востока 2 и 3 марта

"Новости дня": пассажирам электросудов в Москве провели историческую лекцию

Почти 6 тыс пассажиров вывезли с Ближнего Востока в Россию

Около 6–8 тыс россиян не могут покинуть страны Азии и Африки из-за закрытого авиасообщения

Авиакомпания "Победа" выполнит 3 вывозных рейса из ОАЭ в Россию 4 марта

Доля электробусов в городском транспорте Москвы достигнет 45% в 2026 году

"Сити": в Москве открылась выставка "Кастом Особого Назначения-2026"

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Самое протяженное в мире метрокольцо было построено в рекордные сроки – всего за 10 лет. БКЛ связала 34 района города, в том числе пришла туда, где метро не было. Благодаря БКЛ на других линиях стало свободнее на 23%, а жители экономят до 45 минут в день.

"На земельном участке площадью 19,55 гектара построят логистический комплекс предельной площадью около 77 тысяч квадратных метров. Участок находится в Краснопахорском районе Троицкого административного округа. Реализация проекта важна для города: здесь будут созданы новые рабочие места для жителей столицы, улучшится инфраструктура, а логистические издержки для московских предприятий снизятся", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В районе Южное Тушино на площади 1,12 гектара возведут детский сад. Образовательное учреждение примет 350 детей и создаст 35 новых рабочих мест.

транспортметростроительствогородвидео

