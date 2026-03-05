Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Самое протяженное в мире метрокольцо было построено в рекордные сроки – всего за 10 лет. БКЛ связала 34 района города, в том числе пришла туда, где метро не было. Благодаря БКЛ на других линиях стало свободнее на 23%, а жители экономят до 45 минут в день.

"На земельном участке площадью 19,55 гектара построят логистический комплекс предельной площадью около 77 тысяч квадратных метров. Участок находится в Краснопахорском районе Троицкого административного округа. Реализация проекта важна для города: здесь будут созданы новые рабочие места для жителей столицы, улучшится инфраструктура, а логистические издержки для московских предприятий снизятся", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В районе Южное Тушино на площади 1,12 гектара возведут детский сад. Образовательное учреждение примет 350 детей и создаст 35 новых рабочих мест.