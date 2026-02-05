В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 5 февраля

Наиболее плотное движение в настоящее время наблюдается на Ярославском, Ленинградском и Дмитровском шоссе в направлении центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Волгоградском проспекте и в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний час пик ожидаются затруднения на радиальных трассах при выезде из города.

