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04 августа, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 4 августа

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 4 августа

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Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Волоколамском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне ТТК от Гагаринского тоннеля до Андреевского моста, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на внешней стороне ТТК в районе Савеловской эстакады, на внутренней стороне ТТК около Тульской эстакады, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерние часы затруднения прогнозируются на радиальных трассах по направлению в область. Осложнить движение могут дорожные работы на 25-м километре МКАД по обеим сторонам, в районе Каширского шоссе, а также погодные условия и аварии на магистралях при выезде из города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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