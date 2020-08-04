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04 августа, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Уже 2 года женщины-машинисты управляют составами на Некрасовской линии столичного метрополитена. После возвращения в профессию они пришли на Филевскую и Сокольническую ветки.

Всего около 140 женщин управляют составами и работают помощниками машинистов метро.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем развивать столичные речные вокзалы. Теперь это не только транспортные площадки, но и пространства для активного отдыха москвичей и гостей столицы", – отметил заммэра Максим Ликсутов.

Он уточнил, что каждую неделю на крышах вокзалов и в парковых зонах проходят бесплатные спортивные занятия, которые могут посетить все желающие.

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