Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Уже 2 года женщины-машинисты управляют составами на Некрасовской линии столичного метрополитена. После возвращения в профессию они пришли на Филевскую и Сокольническую ветки.

Всего около 140 женщин управляют составами и работают помощниками машинистов метро.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем развивать столичные речные вокзалы. Теперь это не только транспортные площадки, но и пространства для активного отдыха москвичей и гостей столицы", – отметил заммэра Максим Ликсутов.

Он уточнил, что каждую неделю на крышах вокзалов и в парковых зонах проходят бесплатные спортивные занятия, которые могут посетить все желающие.